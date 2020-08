“Noi, abitanti di Quartu nel caos per la sosta selvaggia dei clienti di una pizzeria in un giardino pubblico”

I residenti di via Norvegia e via Monaco a Quartu lamentano la sosta selvaggia dei clienti di una pizzeria di via Fiume. “Pare che i 180 posti auto del parcheggio che gira intorno all’edificio non siano sufficienti e i clienti del locale hanno deciso di utilizzare un giardino pubblico come area di sosta. Va precisato che tale giardino viene curato solo recentemente dal Comune di Quartu, fino a qualche mese fa era un campo di sterpaglie incolte. Ora che la vegetazione viene curata, che viene pulito, che è stato piantumato è diventato il parcheggio preferito dei maleducati. Col tempo diventerà un terreno polveroso senza prato e senza canne, magari riusciranno a buttare giù qualcuno dei nuovi alberi, e perderemo una delle poche aree verdi fruibili della nostra città”, spiega Anna C. che si fa portavoce della protesta del quartiere.

Gli abitanti non ci stanno e lanciano un appello al Comune di Quartu: “A nulla è servito che noi residenti organizzassimo un’azione “informativa”, lasciando sul parabrezza delle macchine un volantino su cui era scritto “Questo è un giardino NON un parcheggio”, la situazione continua a peggiorare e da poche auto a metà estate siamo arrivati a oltre 30 auto parcheggiate il sabato 22 agosto. Fino all’anno scorso i clienti della pizzeria utilizzavano il parcheggio seminterrato del Superpan, ma dopo diverse segnalazioni è stato finalmente impedito l’accesso notturno in quanto veniva utilizzato prevalentemente dai ragazzi per riunirsi, fare gare suonando il clacson fino a notte fonda e più di una volta si sono verificati incidenti con auto che si urtavano o urtavano i pilastri del fabbricato. Stiamo preparando una segnalazione che verrà inviata al Comando dei vigili urbani perché pongano fine a questa situazione di degrado”.