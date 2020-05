Poetto a numero chiuso a Cagliari, rivolta sui social e Confesercenti ritira la proposta

La rivolta sui social seppellisce l’ipotesi del Poetto a numero chiuso e all’ingresso col ticket. Confesercenti ritira la proposta e ammette: “Non l’abbiamo mai spedita al Comune. La ritiriamo”.

E’ bufera sul contingentamento della spiaggia libera al Poetto. L’idea, in linea con le indicazioni dell’Inail, parlava di parchimetri, tagliandi e fotocellule per garantire la rotazione in una spiaggia libera a numero chiuso. Non è la prima volta che Confesercenti manda proposte alle amministrazioni e i suggerimenti dell’associazione di categoria non restano lettera morta ma anzi vengono apprezzati trovano conferma negli atti degli enti locali. Prima erano circolate indiscrezioni sul documento, confermate da fonti qualificate di Confesercenti, che hanno ipotizzato (ma solo verbalmente) anche una tariffa simbolica (“10 centesimi”) per la fruizione della spiaggia.