Momenti di paura ma con lieto fine questa sera al Poetto di Cagliari. Un ragazzo di 35 anni si è sentito male mentre faceva il bagno. Immediato l’intervento di un bagnino della Karalis Rescue e dei dipendenti del chiosco Emerson, che hanno prestato i primi, preziosissimi soccorso al giovane bagnante.

Il 35enne è stato poi affidato agli operatori del 118 e trasportato in codice rosso al Brotzu ma non sarebbe in pericolo di vita.