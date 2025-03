È ricoverato in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari il 17enne che ieri sera, attorno alle 23a bordo del suo monopattino, si è scontrato contro un furgone in via Planargia a Ploaghe. Il giovane ha riportato un trauma cranico e fratture al torace.

La Procura di Sassari ha disposto il sequestro sia del monopattino che del Renault Kangoo.