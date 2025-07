Non ha resistito alle altissime temperature di questi giorni e alla sete un pitbull morto in un garage di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Il cane era stato lasciato per alcuni giorni dal padrone, partito per le vacanze.

In soccorso sono intervenuti , a seguito di una segnalazione, i vigili del fuoco e la polizia locale, ma per l’animale era purtroppo ormai troppo tardi. Stando a quanto raccontato dal padrone del cucciolo, il pitbull non era stato abbandonato ma era stata incaricata una persona affinché si occupasse di lui, cosa che- per motivi da accertare- evidentemente non è avvenuta. Da capire, quindi, quali responsabilità e a carico di chi ci sono state in questa tristissima vicenda.

ll corpo del cane è stato trasferito all’istituto zooprofilattico per eseguire gli accertamenti medico legali.