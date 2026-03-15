Pisa-Cagliari 3-1, sconfitta choc per i rossoblù: travolti dall’ultima in classifica in vantaggio numerico.Il Pisa aveva vinto una sola volta in tutto il campionato, succede il patatracK. il Cagliari sbanda e prende tre gol dopo l’espulsione di un avversario provocato da Mina. Pisacane non ne azzecca una, sono due punti in sei partite e adesso la salvezza è ancora tutta da conquistare. Come nei peggiori incubi: il Cagliari doveva vincere ma è sceso in campo con leggerezza e con presunzione, sbagliando completamente la partita. Difesa horror, centrocampo superato su ogni fronte e attacco sterile col turco spaesato. Non è bastato il gol di Pavoletti, che da livornese aveva annunciato da tempo che avrebbe segnato in casa del Pisa. Non diventerà sindaco però, perchè il Cagliari è andato incontro a una sconfitta rovinosa e vergognosa senza onorare la maglia rossoblù. Tutti da bocciare a cominciare dall’allenatore, con Caracciolo che segna una doppietta diventando Maradona e Sulemana che regala gratis un rigore. Ora venerdì prossimo arriva alla Unipol Domus il Napoli di Conte, sarà un match difficilissimo ma a questo punto il Cagliari non può più sbagliare.