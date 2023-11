Incidente in via Santa Maria Chiara a Pirri. Due donne, intente a camminare sul marciapiede, sono state colpite da un’auto che, a sua volta, è stata tamponata, prendendo velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e le ambulanze del 118: le donne, soccorse, sono state portate all’ospedale in gravi condizioni. Ad entrambe è stato assegnato il codice rosso per dinamica e, fortunatamente, non si trovano in pericolo di vita.

FOTO: Archivio Castedduonline