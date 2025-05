A due passi dall’istituto in via Toti pressoché ogni giorno i resti dello “sballo” alla mercè di tutti, compresi i più piccoli che, accidentalmente, potrebbero ferirsi. Non solo: segnalate anche nel cortile della palestra, nella pista ciclabile in pieno centro a Cagliari.

Una piaga che negli ultimi anni è nuovamente attuale, più che mai, ossia quella della droga e dei resti abbandonati dopo l’uso. Siringhe nemmeno richiuse ma gettate in terra, dove capita, che causano degrado e pericoli. Le segnalazioni da parte dei cittadini si susseguono ma niente cambia per chi si fa del male e potrebbe farlo anche agli altri con questi atteggiamenti di non curanza verso la collettività.

“È mai possibile che in un’area parcheggi davanti a scuole, e quindi frequentata da bimbi e genitori quotidianamente si debba trovare questo scempio? Non cado dalle nuvole perché so che esiste questo schifo, fermo restando che non dovrebbe trovarsi in alcun posto ma davanti a una scuola è qualcosa di inaccettabile” espone una cittadina.