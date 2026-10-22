Pirri, rissa con pestaggio davanti alla scuola elementare: intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. È accaduto questa sera in via Santa Maria Chiara, due giovani uomini, per cause ancora da chiarire, sono passati dalle parole alle mani: si sono picchiati violentemente davanti ai passanti che, allarmati dalla situazione, hanno chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza. Serie infatti le ferite riportate che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Le cause della rissa non sono ancora chiare, desta preoccupazione il fatto che sia accaduto in pieno giorno e in una strada molto frequentata.