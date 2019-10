Pirri piange Mauro Pinna, addio al giovane edicolante di Barracca Manna

È Mauro Pinna, trentaduenne cagliaritano, l’uomo trovato morto all’interno dell’eficola di via Barracca Manna 3, a Pirri. Il corpo è stato trovato dai carabinieri e dai Vigili del fuoco nell’antibagno del locale, senza appartenuti segni di violenza. Dal Policlinico di Monserrato non filtrano ancora informazioni sulle cause del decesso, dev’essere ancora eseguita l’autopsia ordinata dal pm di turno. Pochi minuti fa, dentro l’edicola, c’erano alcuni parenti del giovane, distrutti dal dolore. E sui social, e anche sulla pagina Facebook di Casteddu Online, fioccano i messaggi di cordoglio: “Tristezza infinita. Ciao Mauro riposa in pace”, scrive Gabriella P. “Ciao Mauro rip in pace, mi dispiace troppo”, così Monda P. “Ciao Mauretto”, così Katia V.

Una morte dai contorni ancora non chiari, solo l’autopsia potrà fornire degli elementi utili per capire perché il cuore del 32enne abbia cessato di battere.