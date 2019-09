Pirri, pedone investito da un’auto tamponata: è in ospedale

Investimento di pedone questa mattina in via Italia a Pirri, al semaforo con via Salvo d’Acquisto.

Una Golf guidata da un 77enne di Cagliari, dopo essersi fermata per dare la precedenza ad un pedone che stava attraversando la strada, è stata tamponata in modo leggero da una Fiat 500 guidata da una 42enne di Selargius.

La Golf è stata spinta in avanti e ha colpito il pedone, una 45enne di Selargius, per fortuna in modo leggero. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.