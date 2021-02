Pirri, l’ira di Simone: “Ho pagato 550 euro per una casa poi il proprietario è sparito”

Ha visto l’annuncio su un sito specializzato nella pubblicazione di case in affitto o in vendita, ha contattato il proprietario, pagandogli una cauzione di 550 euro ma, dentro quell’appartamento, non ci ha praticamente mai messo piede. Simone Putzu, 41enne cagliaritano, è rimasto vittima di una truffa. L’uomo ha già presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri di Pirri, dove è possibile leggere tutta la vicenda.

Tutto inizia lo scorso trenta dicembre: “Mi sono incontrato con la persona che ha detto di essere il proprietario di una casa in via Solferino a Pirri. L’uomo, che mi ha fatto visitare l’appartamento, mi ha detto che si voleva trasferire perchè era troppo grande per le sue esigenze. Era insieme a una donna di circa 50 anni e a una giovane, minorenne, africana”, racconta Putzu. Dopo aver visto la casa, i due si accordano: ok all’affitto, contratto in arrivo. Ma è da quel momento che, stando alla denuncia di Putzu, iniziano i guai: “L’uomo mi ha chiesto 550 euro per bloccare la casa, con l’accordo che, all’atto del mio ingresso”, cioè quando il 41enne sarebbe dovuto entrare ufficialmente nell’appartamento, “avrei dovuto pagare una mensilità anticipata”. Il giorno seguente, 31 dicembre, Putzu fa un bonifico “su un conto corrente bancario intestato” al padrone di casa.

I giorni passano, si arriva al diciotto gennaio: “Ho contattato il proprietario per lo scambio dei documenti, mi ha tranquillizzato dicendomi che attendeva unicamente l’allaccio di Abbanoa in un altro immobile”. Poi, più nulla. E il 41enne scopre di essere stato truffato: “Dopo due giorni non mi ha più risposto, ho capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Purtroppo sono rimasto vittima di un raggiro, nella pagina Facebook ‘La voce di Pirri’ ho scoperto che altre persone avevano subìto una truffa analoga, proprio per l’affitto dello stesso appartamento”. Simone Putzu racconta anche che, prima di leggere quei messaggi, è tornato in via Solferino: “Alla porta mi ha risposto la giovane straniera, mi ha detto di non avere notizie del proprietario da ameno un paio di giorni”. La rabbia è tanta, e il 41enne potrebbe non essere l’unica “vittima” di quella che sembra essere una truffa immobiliare: “Spero davvero che lo becchino e che restituisca tutti i soldi che si è intascato con l’inganno”.