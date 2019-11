Pirri, l’appello disperato di un 27enne: “Mi hanno rubato l’auto, aiutatemi”

Un’auto è stata rubata a Pirri, in via Vittorio Amedeo 2, nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri sono riusciti ad aprire una delle portiere della Fiat Panda di Simone Pisano e, dopo essere riusciti ad accenderla, sono fuggiti approfittando del buio. Il proprietario è disperato, e ha già presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri: “Dentro l’auto, comprata nel 1988, c’era anche tutta la mia attrezzatura da pesca: due canne, un paio di stivali, mulinelli e una bilancia”. L’automobile serve sia a lui sia alla sua compagna Alessia “per andare ogni giorno al lavoro e per spostarci per qualunque motivo. Vi prego, riportatecela. Chiunque l’abbia vista mi chiami in qualunque momento al +393477112513”.