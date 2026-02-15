Pirri, l’allarme degli abitanti di via Santa Maria Chiara e via Balilla: “Strade in condizioni disastrose”.I residenti spediscono il video della vergognosa situazione a Casteddu Online: “Guardate in che condizioni siamo costretti a vivere, pericoli enormi per automobilisti e pedoni”. Buche che diventano voragini, nelle due arterie che tra l’altro sono le più a rischio in caso di inondazioni, le prime che puntualmente finiscono nel caos durante le alluvioni. Ma evidentemente rimangono puntualmente trascurate, nonostante l’allarme spesso lanciato dalla Municipalità guidata dalla presidente Maria Laura Manca. Ora sono nuovamente i cittadini a chiedere aiuto: via Balilla ha oltretutto un incrocio completamente al buio, le auto deviano da via Italia e per i pedoni attraversare diventa un incubo.