Stasera il secondo appuntamento dalle ore 20.00. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Symponia, con il contributo dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna è promosso e fortemente voluto dalla Municipalità di Pirri.

“È un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e contribuire a una cultura cittadina che contraddistingue la popolazione del nostro territorio. Come Municipalità siamo molto felici del successo dell’evento di quest’estate, è stato un piacere vedere tante persone ballare insieme sulle note della musica tradizionale sarda”. E Manca aggiunge, “a conclusione dell’autunno e inverno si realizzeranno anche altre iniziative simili a questa, perché è nostro impegno valorizzare l’identità della cultura sarda anche in chiave moderna trascorrendo momenti di condivisione e divertimento. Questo rientra nelle politiche regionali di valorizzazione del patrimonio identitario con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra storia”.

Per l’occasione del 28 settembre animerà la serata la band Folk&Roll con una formazione composta da Federico Di Chiara (voce, armonica a bocca), Jonathan Della Marianna (launeddas, strumenti tradizionali sardi), Luigi Cordeddu (organetto diatonico), Davide Pudda (chitarra) e Fabio Carta (batteria e percussioni).

La Folk&Roll è un progetto musicale che nasce con l’idea di mescolare tradizione e modernità creando una fusione tra musica folk sarda con influenze più moderne come il rock e il blues. Tali rielaborazioni conferiscono al progetto uno stile unico, fortemente originale e innovativo.