Pirri, la misteriosa scomparsa: “150 sedie sparite dalla scuola che dovrà essere ristrutturata”

Centocinquanta sedie di plastica, tutte dell’associazione “Pirri, antiche storie del mio paese”, sparite nel nulla. A denunciarlo è lo stesso presidente, Daniele Vacca: “Qualche anno fa orgsnizzammo con l’associazione culturale un evento fotografico, una grande mostra sugli asili e le scuole di Pirri dai primi del Novecento agli anni ’80. In quell’occasione, ospiti di un’associazione allora operante nella struttura, portammo circa 150 sedie rosse che ci erano state donate da un privato, che aveva un’attività commerciale a Cagliari. Di recente, visto anche i lavori iniziati nel primo piano della medesima struttura, ripeto, la vecchia scuola elementare e poi media, in via Santa Maria Goretti, ci stavamo organizzando per portarle via, aspettavamo che uno dei nostri ex soci e simpatizzante della nostra Associazione ritirasse il suo nuovo furgone. Ci siamo informati da una persona vicina a sull’associazione che ci accolse, ora non più presente in quel luogo e con grande rammarico ci ha informati della scomparsa delle 150 sedie rosse. Ora io mi chiedo, senza accusare nessuno di niente”.

“É possibile che 150 sedie si siano volatilizzati così nell’etere, senza che nessuno sappia o abbia visto qualcosa? Mi pare molto strano, per cui, chi avesse notizie della scomparsa delle 150 sedie rosse che vedete nella foto, ci faccia sapere”.