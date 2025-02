Iniziate le operazioni di pulizia dell’aiuola di via Italia. Sono iniziati oggi, giovedì 27 febbraio 2025, i lavori di pulizia dell’aiuola in via Italia a Pirri all’altezza dei civici da n. 69 a n.83.

L’opera di pulizia, della durata di circa una settimana, porterà a un miglioramento in termini di decoro urbano e soprattutto di sicurezza. L’intervento è reso complesso dalla presenza delle radici degli alberi intrecciate ad alcuni cavi elettrici e questa situazione ha portato all’allungamento dei tempi per aprire il cantiere. “Siamo ben contenti che questi lavori – ha commentato la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca – siano iniziati. Ringrazio per l’attenzione riportata dall’Amministrazione comunale per una situazione che era molto delicata e precaria. Negli anni passati abbiamo cercato di sollecitare l’Amministrazione precedente, ma l’intervento ha richiesto diverso tempo perché ha riguardato anche più enti oltre che gli uffici del Comune. Gli alberi sono stati tagliati a causa della loro pericolosità, ma le radici avevano fatto tutt’uno con i cavi elettrici. Grazie all’attenzione del cantiere si riuscirà ad avere una messa in sicurezza dell’aiuola e dei conduttori a favore dell’incolumità delle persone”. “Chiediamo ai cittadini – ha concluso la presidente Manca – ancora un po’ di pazienza per il rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi che verranno realizzati una volta avviati i lavori sul dissesto idrogeologico”.