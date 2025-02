Regionale, in accordo con la Regione Sardegna, ha predisposto treni straordinari in occasione della Sartiglia di Oristano e della 45ª Edizione del Carnevale Su Marrulleri di Marrubiu, per offrire un servizio potenziato ai viaggiatori e facilitare gli spostamenti.

Nella giornata del 2 marzo, saranno operativi quattro treni straordinari sulla tratta Cagliari – Oristano, mentre il 9 marzo saranno due i treni aggiuntivi sulla stessa linea.

Questi servizi si affiancano ai 94 treni che circolano regolarmente la domenica in Sardegna. Con i rinforzi previsti, saranno circa 1.200 i posti a sedere aggiuntivi per il giorno di Carnevale, mentre la domenica successiva saranno 600 in più.

A supporto della mobilità, verrà potenziato anche il servizio autobus con 13 corse straordinarie tra Oristano, Cagliari, Decimomannu e Macomer.

I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati a partire dal 1° marzo. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, sull’App Trenitalia e presso le biglietterie e self-service delle stazioni ferroviarie.