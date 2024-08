Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pirri, in strada con gli involucri pieni di cocaina: la Polizia arresta un 27enne. La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un uomo di 27 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, in una via del quartiere Pirri, gli agenti della Squadra Volante durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che si intratteneva con il conducente di un’autovettura in sosta e che, alla vista dei poliziotti, si allontanava frettolosamente dall’auto.

Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno inseguito e fermato, trovandolo in possesso di 8 involucri di cellophane contenenti un totale circa 4 grammi di cocaina.

Nel frattempo, gli agenti hanno proceduto al controllo anche del conducente dell’auto in sosta, un 27enne del posto già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti, il quale veniva trovato in possesso della somma in contanti di 200€, occultata sotto il sedile, e di un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina.

Ritenendo che il conducente avesse appena ceduto della sostanza stupefacente, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del suo domicilio rinvenendo un ulteriore somma in contanti di 2050 €, ritenuta presumibilmente il provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P. che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.