Pirri città delle voragini, proteste in via Duca di Genova: “Abbanoa, aspettiamo il morto?”. Guardate la maxi voragine in traversa Duca di Genova, di fronte ad abitazioni e palestre: un buco profondo oltre 20 centimetri. La Municipalità ha avvisato Abbanoa da oltre una settimana ma nessuno è intervenuto: “E purtroppo non si tratta di un unico caso- spiega Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri- chi ha la competenza per intervenire è proprio Abbanoa, evidentemente sono stati eseguiti dei lavori che hanno provocato una ingente perdita. Succede in diverse altre strade di Pirri, spero si faccia fronte in breve tempo”. Anche perchè, in fondo, si tratterebbe solo di un grande rattoppo di asfalto. La traversa Duca di Genova, dove a volte compaiono anche vere e proprie discariche abusive, è una strada molto frequentata perchp conduce a diversi negozi per poi intersecarsi col quartiere di Santa Teresa. Se dovesse passare uno scooter e non vedere al buio la voragine sarebbe pericolosissimo, ma anche gomme e ammortizzatori delle auto sono ad alto rischio.