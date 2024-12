Dal 9 al 13 dicembre 2024 modifiche temporanee alla circolazione in Viale Poetto. Le prescrizioni sono state adottate per consentire i lavori di cura del verde urbano nel tratto compreso tra via Tramontana e Marina Piccola

Con Ordinanza firmata il 5 dicembre 2024 dal Dirigente del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari, è stata disposta, con dal 9 al 13 dicembre 2024, la temporanea modifica alla circolazione stradale nel Viale Poetto nel tratto compreso tra la via Tramontana e Marina Piccola.