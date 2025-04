Non attendono di essere chiamati e quando sentono il rumore di buste che vengono scartate arrivano come frecce dal cielo: sono tanti e per niente timidi e non rifiutano mai il cibo lanciato dalle mani di chi “lo fa di buon cuore ma deve tenere presente pulci e parassiti e che, quindi, sono portatori di malattie”. I cartelli di divieto sono presenti da anni negli spazio pubblici e invitano ai cittadini a non dare cibo agli uccelli: anzi, vietano con tanto di sanzioni specificate. Nonostante ciò le norme vengono puntualmente disattese dai benefattori ed è così che in tanti si lamentano e non esitano anche a immortalare i pennuti durante gli spuntini in mezzo alla piazza. “La presenza dei cartelli esplicita quanto già presente nel regolamento comunale che vieta di dare da mangiare agli animali. Si tratta nel caso di Piazza Italia non solo di decoro urbano e quindi attiene la necessità di tenere pulita la piazza, ma anche di una necessità di salute pubblica” spiega Manca.

“Io stessa ho redarguido alcuni cittadini che avevo visto addirittura portare cibo del proprio pranzo o della cena. Molti cittadini si sono lamentati con me della presenza di pulci e parassiti che sono portatori di malattie. Chi da da mangiare ai piccioni, sono consapevole lo fa di buon cuore ma deve tenere presente che pulci e parassiti sono portatori di malattie. Ricordiamo che è prevista una sanzione.

Stiamo lavorando per dare un nuovo aspetto sia a Piazza Italia che a breve vedrà la potatura degli alberi e reti nuove, ma anche degli altri spazi pubblici, a partire dal parco della ex Vetreria.

Colgo l’occasione, ringraziando Casteddu Online, per fare un appello alla cittadinanza pirrese di aiutarci a mantenere pulita non solo Piazza Italia ma anche le altre strade e marciapiedi spesso invasi di rifiuti ed escrementi di animali, collaboriamo per rendere Pirri più bella e vivibile”.