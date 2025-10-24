Pirri, auto si ribalta paurosamente in via Riva Villasanta: momenti di paura e traffico nel caos, un ferito al Brotzu. Con una circolazione già semi paralizzata dai tanti cantieri aperti, basta un pericoloso incidente per congestionare tutto: per fortuna nessun ferito grave, ma in una strada che si rivela sempre più stretta e caotica si sono vissuti momenti di grande tensione all’ora di pranzo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per deviare il traffico e mettere in sicurezza la carreggiata