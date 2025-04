Pirri, auto pirata investe uno scooter e fugge via senza fermarsi: lievi ferite per il malcapitato soccorso da alcuni residenti e un’ambulanza. È accaduto ieri verso le 23 in via Italia, a raccontare l’accaduto sono alcuni cittadini che, dopo aver sentito l’urto, si sono riversati in strada per prestare aiuto al giovane investito. “Era già fuggito” spiega un cittadino riguardo l’investitore. “Per fortuna è arrivata subito l’ambulanza, il ragazzo, che per giunta stava lavorando, non ha subito gravi ferite”.