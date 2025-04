Un tempestivo intervento dei Carabinieri, nella notte appena trascorsa, ha consentito di arrestare in flagranza un muratore cinquantaduenne di Iglesias, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa, allertati da grida provenienti da un’abitazione nel centro storico, hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112. L’operatore della Centrale Operativa ha inviato sul posto due pattuglie delle Stazioni di Iglesias e Domusnovas, giunte rapidamente sul luogo segnalato.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato una donna quarantenne visibilmente provata e dolorante, riversa ai piedi di una scala interna. Dalle prime ricostruzioni è emerso che il compagno, al culmine dell’ennesima discussione, l’avrebbe violentemente spinta giù per i gradini, provocandole delle lesioni immediatamente valutate come gravi dal personale sanitario intervenuto. La donna è stata quindi trasportata con urgenza al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno individuato e fermato l’uomo, ricostruendo con chiarezza la dinamica dell’accaduto e acquisendo tutti gli elementi di prova necessari. Al termine degli approfondimenti investigativi, il cinquantaduenne è stato portato in carcere a Uta.