Pioggia di soldi per la comunità, le famiglie e i cittadini a Serramanna: il Comune stanzia migliaia di euro

Bonus nidi gratis (2° semestre), bonus affitti, bonus bollette, bando contributi inquilini morosi incolpevoli, premio atleti meritevoli, borse di studio per merito: ecco le ultime novità che interessano i cittadini e che potranno far domanda per avere uno o più contributi a seconda delle esigenze e dei requisiti richiesti dall’ente.

“Centinaia di migliaia di Euro a disposizione di cittadini e famiglie di ogni genere e tipo, per merito o per condizione, per il sociale o per la cultura, per la casa o per la famiglia che cresce” comunica il sindaco Gabriele Littera.

Sul sito del Comune o presso gli uffici sono disponibili moduli, documenti, informazioni utili per non perdere nessuna di queste possibilità.

“Anche in questo modo mostriamo vicinanza e attenzione alla nostra comunità”.

Tra questi c’è il bando aperto per la concessione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli. La misura consente di garantire la permanenza dei nuclei familiari nell’abitazione oggetto di provvedimento di sfratto per morosità tramite la sanatoria di tutto o di parte della stessa o il sostegno alla stipula di un nuovo contratto di locazione mediante il pagamento del deposito cauzionale con le modalità previste nelle norme di riferimento e nel bando.

Le famiglie dei più piccoli possono presentare la domanda per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza ai servizi per la prima infanzia. Sono compresi i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi e l’intervento si integra con il “Bonus Nido” INPS.

Non solo: l’amministrazione comunale intende premiare gli atleti e/o le squadre che nel corso degli anni 2020/2021/2022 si sono distinti/e con la conquista di titoli sportivi rappresentativi a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale.

Le segnalazioni potranno essere effettuate dalle Società Sportive di appartenenza, rispettando i seguenti criteri: essere atleti residenti a Serramanna o iscritti a società sportive di Serramanna; aver conquistato un titolo sportivo di particolare rilievo così regolamentato: gare/campionati di categorie “Promozionali” (UISP – CSI – PGS etc.) dal titolo Regionale: solo primo classificato.