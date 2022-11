Luminarie natalizie a Villasor, il paese sarà illuminato per tutto il periodo delle feste

Luminarie si, luminarie no, il dilemma per il Natale 2022 sta mettendo in croce tante amministrazioni considerato il caro bollette che hanno fatto lievitare i costi e adottare strategie per risparmiare e non mandare in rosso i conti delle casse pubbliche. A Villasor ci saranno: “Lo dobbiamo ai bambini, ai nostri giovani, alle attività commerciali locali, a tutti voi cittadini.

Qualche demagogico – spiega il primo cittadino – dirà che non si dovrebbero montare per dare un segnale, ma non sarà certo quell’esiguo consumo di corrente che toglierà l’emozione del Natale illuminato”.