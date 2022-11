Ringraziamento e Trigesimo

Ad un mese della scomparsa della cara e indimenticabile

N.D. Delia Paderi

il figlio Paolo comunica che la messa in suffragio verrà celebrata il giorno 1 Dicembre nella parrocchia di San Sebastiano in via Bembo alle ore 16,30. Si ringraziano tutti coloro che sono stati vicini con tante manifestazioni d’affetto.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350