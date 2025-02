Piazza Medaglia Miracolosa, il Comune annuncia il restyling ma la zona continua a vivere una realtà di degrado e inciviltà.

Nonostante il 22 Gennaio il Consiglio comunale avesse approvato all’unanimità una mozione per trasformare lo spazio in un modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità, la situazione di degrado permane e il processo di riqualificazione stenta a partire.

La Piazza, che prende il suo nome dalla vicina Chiesa della Medaglia Miracolosa situata nell’ampia piazza San Michele, nelle intenzioni dell’Amministrazione dovrebbe diventare “un esempio di rinascita urbana da replicare in altri quartieri della città”, ma per ora non ci sono segnali di inizio lavori. Nel comunicato del Comune si legge l’intenzione di incrementare la manutenzione straordinaria del verde e dell’illuminazione pubblica. Sono previsti anche l’installazione di giochi, panchine e fontanelle, al fine di rendere la piazza più accogliente e frequentata da famiglie e residenti. La regolarizzazione degli operatori ambulanti, con un focus sul commercio di prodotti freschi, la gestione sostenibile dei rifiuti e la rimozione di barriere fisiche, come ringhiere e dislivelli, per creare uno spazio più inclusivo, sono punti cruciali nella realizzazione del progetto. Tra tutte le iniziative, spicca quella di installare un sistema di video sorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Come si nota dal video però niente di tutto questo è ancora iniziato. La piazza continua ad essere abbandonata a se stessa e nonostante il cartello che recita “area video sorvegliata” i rifiuti continuano ad essere abbandonati senza ritegno, favorendo la presenza di gabbiani e piccioni che si cibano sulla pavimentazione divelta.