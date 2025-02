Buongiorno, scrivo in riferimento all’articolo pubblicato sul vostro quotidiano e relativi all’altezza dei dossi di viale Poetto :

https://www.castedduonline.it/viale-poetto-il-video-viaggio-nellinferno-del-traffico-marciapiedi-stretti-e-dossi-troppo-alti-rischi-per-tutti/

Premetto che nel 2021 avevo segnalato il problema al Ministero dei Trasporti (Divisione sicurezza stradale) ed il vostro quotidiano si era occupato della notizia

https://www.castedduonline.it/passaggio-pedonale-in-viale-poetto-a-cagliari-il-ministero-al-comune-controlli-se-e-tutto-in-regola/

Il sindaco Zedda ammette quello che tanti cittadini e l’ex Assessore al traffico Businco, scrivevano e denunciavano da tempo : I dossi sono irregolari, perché non rispettano le caratteristiche costruttive. Inoltre non dovrebbero essere installati dove transitano mezzi di soccorso.

Lo dicono le norme e lo ricorda il dott. Luca Leccisotti comandante di Polizia locale e Formatore di Enti :

https://www.marcopolomagazine.it/2018/08/21/attraversamenti-pedonali-o-dossi-rischio-per-i-comuni-installatori/

Riguardo i dossi che sono stati costruiti di recente da Zedda nella viale Colombo a Cagliari ? Quelli non sono troppo alti ??

Ovviamente SI.

Credo si prospetti il danno Erariale per tutto ciò. Sarebbe opportuno che la Corte dei Conti intervenisse, perché oltre a quello fuori norma di viale Poetto, tutti gli altri installati in città, non rispettano le misure, ma soprattutto le PENDENZE e sono uno diverso dall’altro per dimensioni, altezze e rampe di salita e discesa.

UN DISASTRO TOTALE.

M.M.