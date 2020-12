Pianoforte e Archi in trio i protagonisti dello spettacolo del Festival Cadossène, in programma Mercoledì 23 Dicembre, dalle ore 21.00. Sul palco della Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel” saliranno i solisti degli archi dell’Orchestra Giovanile, che saranno Massimiliano Pani al Violino e Fabio Mureddu al Violoncello, mentre Michele Spiga si esibirà al Pianoforte.

Il concerto dell’Antivigilia di Natale si svolgerà come nelle altre date del cartellone senza presenza di pubblico a causa dell’emergenza sanitaria, ma per non fermare l’arte e la cultura verrà trasmesso in live streaming, gratuitamente sul web.

Durante la serata del quinto appuntamento del Festival verranno eseguite – tra la altre – il “Menuetto”, il “Trio per archi e pianoforte n.3 in Do Minore”, “Op.1 n.3” di Ludwing Van Beethoven, e la “N.1 in Re Minore” e l’ “Op. 49 (MWV Q29)” di Felix Mendelssohn.

Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme del nuovo DPCM per prevenire il contagio del Covid-19, l’intero Festival si sta svolgendo fisicamente dall’Antica Casa Olla e il piccolo Auditorium della scuola civica di musica “L. Rachel” a Quartu Sant’Elena, ma la diretta dell’evento viene trasmesso per tutti, in modo gratuito, collegandosi alle pagine pubbliche web e social dell’Associazione di Promozione sociale “Sardegna Rossoblù” (in streaming contemporaneo su Facebook, Instagram, Twitch, Linkedin, Twitter e Youtube).