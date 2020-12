Echi lontani, venerdì da Graz concerto “… per il Santissimo Natale”

Venerdì 25 dicembre con un concerto straordinario pensato in occasione del Natale si chiude la 26esima edizione del festival Echi lontani, dedicato alla musica antica.

L’appuntamento è alle 20,30 sui canali social e You Tube della rassegna, quando dall’incantevole Palazzo della Chiesa del Santissimo Sangue di Gesù di Graz, in Austria, l’ensemble L’Iride- ricerca continua per la musica antica (composto da Dario Lusi e Susanne Scholz ai violini, Georg Kroneis al violoncello, Michael Hell al clavicembalo) proporrà una serata intitolata “…. per il Santissimo Natale”.

Musiche di Manfredini, Valentini, Torelli e Corelli per questo regalo di Echi lontani al suo pubblico, in cui si vuole rimandare alla magia della festa. Scrive Dario Luisi nelle note di presentazione della serata: “La Pastorale è il filo che unisce i brani dedicati espressamente al Santissimo Natale e che ci guida in una prassi comune per l’epoca, ovvero quella del raddoppio o della riduzione delle parti strumentali; proprio Manfredini, Torelli, Valentini e Corelli propongono l’esecuzione dei propri brani sia in versione di Concerto Grosso (ad arbitrio, se piace) che in versione di Sonata in Trio.”

L’IRIDE – ricerca continua per la musica antica. Dopo più di trenta anni di concerti, dopo più di trenta anni di pensieri e di talvolta frustrazione legati allo stato della musica antica, dopo molti tentativi effettuati nel partecipare a nuovi gruppi e nel fondarne altrettanti, ecco infine la decisione di riunire intorno a me (Dario Luisi) un gruppo ristretto ed intercambiabile di colleghi ed amici uniti da intenti, sogni e visioni condivise. L’IRIDE, con il suo originario doppio significato (iride = arcobaleno) e la sua stretta relazione tra colori e note musicali (I.Newton: “Opticks”, 1704) rappresenta al meglio lo sforzo dell’ensemble nel proporre e restituire all’uditore attento e curioso tutti gli aspetti e gli affetti relativi al testo musicale: una pletora di colori, un’arcobaleno di sentimenti.

Alcuni musicisti che finora hanno collaborato a questo progetto: Marco Brolli, Michael Hell, Roberto Gini, Marco Vitale, Gabriele Toscani, Elsa Frank, Emanuele Marcante, Georg Kroneis, Jeremie Papasergio, Marta Semkiw, Susanne Scholz.

Informazioni: www.echilontani.org; Fb: Echi lontani- Cagliari; Instagram: Echi lontani.

Echi lontani è tra i membri del network Rema, la rete europea della musica antica, nata con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni tra istituzioni e festiva nel campo della musica antica.

Echi lontani è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

In collaborazione con: Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e Ordine dei cavalieri di Malta.