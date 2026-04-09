Un piano di investimenti da 25 milioni di euro per la città, con risorse in gran parte provenienti dalla Regione e già vincolate a interventi mirati su manutenzioni, infrastrutture, servizi sociali e cultura. A illustrarne i dettagli è il sindaco Massimo Zedda, che ha tracciato un quadro degli interventi già programmati e di quelli in corso per il 2026.

25 milioni per la città, la maggior parte provenienti dalla Regione con un vincolo di destinazione:

5 milioni e 300 mila euro per le manutenzioni ordinarie di impianti sportivi, beni culturali e scuole; 1 milioni per il ripristino e il rafforzamento dei moli a Marina piccola;

1 milioni e 100 per gli interventi infrastrutturali finalizzati alla salvaguardia da eventi eccezionali e la manutenzione straordinaria della rete pluviale a Pirri;

4 milioni e 100 per la connessione ciclopedonale tra i quartieri Monte Mixi e la Palma, con l’itinerario ciclabile lungo il canale di Terramaini; 310 mila per la prosecuzione dei lavori della pista ciclabile nel tratto tra Terramaini e le vie Tramontana e dei Conversi; oltre 4 milioni per servizi sociali, autonomia degli anziani non autosufficienti, sostegno socio-educativo dei minori, potenziamento dei centri famiglia, giustizia riparativa, tutela di persone con handicap grave, dimissioni protette, servizi di prevenzione e contrasto alla violenza; 200 mila per gli interventi di tutela, valorizzazione e fruizione della villa di Tigellio; 500 mila per riqualificare la piscina comunale di via Pessagno-Monte Mixi.

A questi si aggiungono 3 milioni e 100 mila euro per gli interventi, già fatti e in corso, per il ripristino dei luoghi dopo il ciclone Harry, di cui:

⁠1 milione e 600 mila per la messa in sicurezza delle alberature e dei parchi comunali;

1 milione e 300 milla per la messa in sicurezza del lungomare Poetto e di quello di Sant’Elia;

68 mila per il lavoro straordinario del personale dipendente;

40 mila per l’allestimento di strutture temporanee di accoglienza per persone senza fissa dimora.

Ulteriori risorse per attività culturali e di spettacolo, la realizzazione e l’allestimento di uno spazio per eventi, servizi di comunicazione e promozione turistica, l’apertura al pubblico di beni culturali pubblici e privati, le spese di gestione del teatro Sergio Atzeni, l’affidamento dell’incarico di direttore dei musei e contributi ad associazioni culturali; altre ancora in accordo con le associazioni di categoria.

Infine, 500 mila per il secondo lotto di viale Trieste, 300 mila per lavori di somma urgenza nel bastione di Saint Remy e nella Galleria dello Sperone, 52 mila per la manutenzione del parco Orto dei Cappuccini.

“Le cifre sono state arrotondate per difetto” ha sottolineato il sindaco Zedda, che ha tenuto anche a specificare: “Questa è solo una parte della risorse che stanzieremo durante il 2026”.

Per quanto riguarda le manutenzioni, l’appalto per strade, piazze e marciapiedi partirà il 1° giugno, quello sull’illuminazione pubblica è partito il 1° marzo. “L’appalto sulla raccolta dei rifiuti è in fase di aggiudicazione con nuovi servizi di pulizia e decoro” ha concluso il sindaco.