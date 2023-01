Pescatori con la barca in avaria salvati dalla guardia costiera in Sardegna

Primo soccorso dell’anno in mare in Sardegna. Due pescatori sportivi sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera nel golfo di Oristano. I due, a bordo di un piccolo gommone di colore rosso, erano alla deriva a causa di un’avaria al motore e avevano fatto partire una segnalazione al numero di emergenza e lanciato un razzo di segnalazione. Dopo aver appurato le buone condizioni dell’equipaggio, la sala operativa della Capitaneria di Porto, senza mai perdere il contatto telefonico, ha inviato sul posto la motovedetta CP 307 che, nonostante le difficili condizioni del mare, ha localizzato il natante in prossimità del terzo molo in località Pesaria. I militari hanno quindi trainato il gommone fino al vicino porto di Oristano mettendo in salvo i due.