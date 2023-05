Perugia-Cagliari 0-5, cinquina di Ranieri in direzione serie A: Mancosu è il nostro Maradona

È un Cagliari stellare quello che supera il Perugia per 5-0, espugna per la prima volta il campo del Curi e vola al quarto posto in classifica, continuando a coltivare il sogno della Serie A. Pronti, via e subito spettacolo rossoblù. Partita sbloccata dopo cinque minuti con un cross sugli sviluppi di un calcio d’angolo e tocco vincente sul secondo palo di Lapadula. Gli umbri tentano una reazione ma è molto timida, e il raddoppio sardo si concretizza al minuto trenta: Azzi fa partire un cross che inganna il portiere Furlan, la palla finisce in fondo al sacco. Il tris al minuto 45 con Mancosu, il nostro Maradona: eurogol da centrocampo che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi. Tre a zero per il Cagliari e c’è ancora tutto il secondo tempo da giocare, ma la squadra di mister Ranieri è tranquillissima e concentratissima.

Il poker al 49esimo: Lapadula scatta in contropiede, Mancosu tira e trova Prelec che serve Kourfalidis: palla ancora in rete. Un tiro da fuori area del perugino Olivieri fa vibrare la traversa della porta sarda, ma è un unico, solitario e inutile brivido in una notte tutta rossoblù. La cinquina, al minuto ottantotto, è ancora firmata da Lapadula. Il Cagliari è quarto insieme al Süd Tirol, che ha comunque una gara in meno. Ma i playoff per risalire subito in A, ormai, distano solo centottanta minuti. E il Cagliari, tanto semplicemente quanto meravigliosamente, c’è ed è pronto a dire la sua sino all’ultimo secondo utile per ritornare in serie A.