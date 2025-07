Assemini, pericolo monopattini in città, ieri l’ennesima segnalazione: “Ci ha tagliato la strada, per poco non lo abbiamo investito”. Il racconto di un automobilista che si rivolge ai genitori: “Ringraziate che sia ancora tutto intero”.

Sfrecciano anche contro mano e spesso invadono la corsia opposta, sono soprattutto giovanissimi a salire sopra il mezzo elettrico e a non rispettare le norme stradali. Molteplici le segnalazioni da parte degli automobilisti che evidenziano il grave pericolo sia per loro che per i giovani, i quali rischiano di essere travolti dai mezzi in corsa. Ieri l’ultimo episodio: a raccontare pubblicamente la dinamica è un cittadino che invita i genitori a vigilare sui figli che escono in monopattino.

“Ci ha appena tagliato la strada e per un pelo non lo abbiamo investito, ricordatevi che di immortale non esiste nemmeno Highlander”.