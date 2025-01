L’ennesima inaccettabile morte bianca, questa volta a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Patrizio Spasiano, 19 anni, stava effettuando dei lavori di manutenzione in un serbatoio dell’azienda Frigo Caserta con altri tre colleghi. Ad un tratto, la perdita di ammoniaca ha costretto gli operai ad uscire dal serbatoio ma il 19enne non è riuscito, ed è stato ritrovato senza vita su un’impalcatura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Caserta per mettere in sicurezza la zona dove la fuga d’ammoniaca ha generato una nube altamente tossica. Solo pochi giorni fa, lo scorso 31 dicembre, un altro operaio, Pompeo Mezzacapo, aveva perso la vita a 39 anni nella stessa azienda schiacciato da un muletto.