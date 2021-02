Perde la lotta contro il cancro, Cagliari e Dolianova piangono la cassiera “guerriera” Tiziana Basciu

Ha perso la battaglia contro il cancro dopo due settimane trascorse al Policlinico di Monserrato, Tiziana Basciu. Cinquantanove anni, cagliaritana doc, da tempo viveva a Dolianova insieme al marito, Piero Fanzecco, ex lavoratore all’Agenzia delle dogane. Il cuore della donna si è fermato oggi, all’alba: “Aveva un’emorragia cerebrale dovuta a un tumore, il secondo che l’aveva colpita”, racconta Fanzecco. Lavoratrice per tanti anni al Carrefour di San Sperate col ruolo di cassiera, sono tanti gli ex colleghi che, oggi, sono rimasti sbigottiti e rattristati appena hanno appreso la notizia della scomparsa di Tiziana. Che aveva lasciato, sia nei colleghi, sia nei tanti clienti abituali del supermercato e sia tra i lavoratori della vigilanza, un buon ricordo. “Si era dovuta ritirare per problemi di salute, mettendosi in aspettativa. Aveva problemi di artrite, poi nel 2018 ha scoperto di avere un tumore al seno”, prosegue il marito, con la voce rotta dalla commozione.

I viaggi e le battaglie sono stati numerosi: “Siamo stati per lunghi periodo a Milano, allo Ieo (l’istituto europeo di Oncologia), “ha fatto vari cicli di chemioterapia, riuscendo a vincere il tumore. Ma non quello alla testa. Tiziana ha sempre combattuto, non si è mai arresa, e ha anche raccontato la sua battaglia sui social, aggiornando i suoi tanti amici”. Che oggi, increduli, la piangono. “Ha affrontato tutte le cure con coraggio e con determinazione”, conclude il marito.