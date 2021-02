Horizon inaugura il nuovissimo Pet Shop.

È finalmente operativo il reparto dedicato ai nostri amici animali.

Horizon inaugura il nuovissimo Pet Shop dedicato ai nostri amici animali. Nel reparto, di circa 500 m², sarà possibile acquistare tutto ciò che occorre per coccolare e accudire il proprio animale domestico: cibo, accessori, giochi e tanto altro. Lo shop offre prodotti di elevata qualità e dei migliori marchi: Nestlè, Morando, Trainer, Schesir, solo per citarne alcuni.

Da giovedì 11 a domenica 21 febbraio, sarà inoltre attiva una fantastica promozione interamente dedicata ai nostri cari pelosetti.

E per la festa degli innamorati?Beh, per festeggiare San Valentino non potevano mancare due coccole: una riservata al nostro adorato gatto e una per il padrone!

Per saperne di più e per avere un’anteprima di tutte le offerte attualmente attive, basterà collegarsi al sito www.horizonwh.com, ai social network aziendali o recarsi presso il punto vendita.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.