“Perchè la tessera del tifoso per i Cagliaritani a Venezia? Esasperazione inutile e dannosa”

“Considerata l’importanza per il Cagliari Calcio della prossima partita contro il Venezia e considerato che lo stesso Cagliari Calcio ne richiede la revoca, spero che sia ritirato il provvedimento per la vendita dei biglietti ai soli possessori della fidelity card del Cagliari, deciso dall’osservatorio del Ministero dell’interno. Come mai questi provvedimenti non sono stati presi per altre squadre e dirette concorrenti dello stesso Cagliari e che per altro non sono costrette a prendere aerei e traghetti? Ci siamo dovuti sobbarcare greenpass, danni della continuitá territoriale, caro biglietti trasporti e caro stadio, questo ennesimo provvedimento rischia di esasperare il clima nell’Isola. Se non hai la fidelity non puoi prendere l’aereo o andare a Venezia? Mi pare che chi parte dalla Sardegna sia abbastanza controllato. Si usi il buon senso” così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.