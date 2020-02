Pavoletti, doppia beffa: la lesione del crociato dopo una cena con i compagni

La nuova lesione del crociato? Pavoletti se la sarebbe procurata scivolando dopo una cena insieme ad altri compagni di squadra, avvenuta giovedì sera. Sono questi gli ultimi rumors sulla vicenda riportati anche da vari quotidiani nazionali, come La Gazzetta Dello Sport. Il “Pavo”, dunque, si sarebbe infortunato ben distante da Asseminello, “casa” degli allenamenti dei rossoblù. Il dispiacere e la rabbia sono tanti, tanto per il giocatore quanto per i tantissimi tifosi del Cagliari. Più di un compagno di squadra, nelle ultime ore, ha manifestato solidarietà nei confronti dell’attaccante. E c’è anche un’ultimissima: stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, la società del patron Giulini potrebbe intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, proprio perché l’infortunio si sarebbe verificato in un ambiente non sportivo.

Dalla società, comunque, non è stato diramato ancora nessun comunicato ufficiale. L’ultimo, legato al “caso Pavoletti”, risale a ieri sera, ed è appunto l’annuncio del nuovo “crac” al crociato.