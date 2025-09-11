Nuoro, è grave il bilancio del frontale avvenuto intorno alle 18, tra i feriti anche diversi bambini e una ragazza rianimata sul posto dai soccorritori. Vigili del fuoco al lavoro per estrarre i feriti dalle lamiere delle macchine coinvolte, tra cui una Nissan e un’Alfa Romeo. Il sinistro è avvenuto nella località Prato Sardo, nella periferia della città: per cause ancora da chiarire i mezzi si sono scontrati lungo un rettilineo che conduce alla 131 Dcn. In tutto sono 10 i feriti, sul posto numerose ambulanze e l’elisoccorso che ha trasportato la ragazza più grave in ospedale. La strada è temporaneamente chiusa al traffico.