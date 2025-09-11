Troppi abbandoni durante l’estate e l’amministrazione comunale ripropone il progetto “Adotta un cane dal canile”. La novità: quest’anno oltre alle associazioni possono presentare domanda anche i cittadini.

Prosegue con decisione l’impegno dell’Amministrazione comunale di Quartu per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Il diritto alla vita dei cani è difeso in città anche tramite l’accordo per il servizio di custodia, ricovero e mantenimento presso il Canile Shardana. Per gli amici a 4 zampe la garanzia di un rifugio sicuro, quanto meno in attesa di trovare una famiglia che intenda prendersene cura e regalar loro un po’ di affetto. Con tale obiettivo per il secondo anno consecutivo parte il progetto ‘Adotta un cane dal canile’, che prevede il riconoscimento di un incentivo – erogato sotto forma di voucher – destinato a coprire parte delle spese iniziali per la gestione del cagnolino.

Nonostante l’impegno profuso e nonostante i numerosi casi di adozione, anche con riferimento ai pelosetti provenienti dal rifugio di Santu Lianu, l’aumento del fenomeno del randagismo, che si manifesta annualmente nel periodo estivo, ha fatto sì che gli ingressi nel Canile Shardana nell’ultimo periodo siano incrementati notevolmente, riducendo in maniera drastica i posti disponibili per rispondere a ulteriori casi di randagismo.

Si rinnova quindi la necessità di programmare e sviluppare attività atte a incrementare gli affidamenti, al fine di liberare posti e garantire nuova disponibilità. Permettere il vagabondaggio dei randagi nelle strade del territorio, infatti, non solo significa lasciarli in pericolo di vita, ma anche causare un serio e costante pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha pertanto stanziato 20mila euro al fine di incentivare i cittadini e le associazioni animaliste, sia regionali che nazionali all’adozione di uno o più cani custoditi nel canile convenzionato Shardana.

Dopo gli ottimi riscontri del primo anno, quest’anno il progetto non interessa soltanto le associazioni di volontariato animaliste, ma si estende anche a cittadini e famiglie. Il voucher permetterà di coprire spese di vario tipo: dall’alimentazione alle vaccinazioni, dalle cure veterinarie di base ad altri costi che un animale di affezione inevitabilmente comporta.

Gli interessati potranno presentare istanza di “Manifestazione di Interesse per l’Adesione al Progetto Adotta un cane dal canile’ mediante trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, con scadenza prevista per le ore 14 di lunedì 15 dicembre 2025. Il Comune, verificata la conformità dei requisiti, provvederà a comunicare al cittadino e/o all’associazione la concessione del voucher.