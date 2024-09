Paura tra Cagliari e Monserrato, tranciati i cavi della metropolitana

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Tranciati i cavi della metropolitana, troppo bassi da quando sono iniziati i lavori: il mezzo coinvolto è un camion che ha impattato l’elettrodotto. È accaduto ieri mattina in via Sironi, al confine con Monserrato: nessun ferito, per fortuna, nel momento dell’impatto non transitavano persone. I lavori in questione riguardano le vasche di laminazione che il Comune sta portando avanti per scongiurare il pericolo di alluvione a Pirri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo.

Preoccupazione da parte dei residenti che lamentano la mancanza da parte del Comune di Cagliari di una adeguata segnalazione verticale, per indicare il transito vietato ai veicoli aventi l’altezza superiore a quella in corrispondenza dei cavi dell’alta tensione.