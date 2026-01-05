Momenti di panico questa mattina attorno alle 6 e 30 lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto. Alcuni malviventi hanno assaltato un portavalori Aquila vicino ad Ortona.

La metodologia del blitz è stata studiata con cura: la banda ha prima bloccato la carreggiata con un furgone, poi hanno incendiato due veicoli e sparato contro il furgone per far in modo che si fermasse.

Oltre a chiodi e fumogeni, i malviventi hanno poi utilizzato dell’esplosivo per aprire la cassaforte, portando via un bottino che si aggirerebbe attorno ai 400 mila euro.

Fortunatamente non si registrano feriti ma solo due persone lievemente intossicate. Oltre a disagi alla viabilità non ci sono stati altri problemi per gli automobilisti che transitavano in zona.