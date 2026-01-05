A segnalarlo è un cittadino, che ha documentato la situazione con un breve filmato girato nella giornata di oggi, mostrando lo stato delle pertinenze esterne dell’ingresso del reparto. Un’area che, per la sua funzione, dovrebbe essere particolarmente tutelata, frequentata quotidianamente da donne in gravidanza, pazienti fragili e visitatori non fumatori.

Il regolamento parla chiaro: vietato fumare nelle aree ospedaliere e nelle loro pertinenze. Eppure, secondo quanto riferito, il divieto viene sistematicamente ignorato, in un contesto dove il rispetto delle regole dovrebbe essere una priorità assoluta.

“È una mancanza di rispetto non solo delle norme, ma della salute pubblica – rincara –. Qui si parla di tutela delle future madri, dei bambini che devono nascere e di tutti coloro che accedono alla struttura”.

La richiesta è semplice e chiara: più controlli, interventi di pulizia e una sanificazione celere delle aree esterne, nell’interesse dell’intera comunità. Perché un ospedale non può e non deve diventare terra di nessuno, soprattutto quando in gioco c’è la salute delle persone più vulnerabili.