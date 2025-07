Paura questa sera in viale Marconi, direzione Quartu, all’altezza dell’uscita del Carrefour. Intorno alle 21:20 si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto in un probabile tamponamento. Sul posto sono presenti i soccorsi, ma al momento non si segnalano feriti gravi. Il traffico è attualmente paralizzato: le auto sono in coda e si registrano forti disagi alla circolazione.