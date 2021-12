Paura a Villamassargia, crolla un ponteggio in via Eleonora d’Arborea: strada sbarrata

Paura in tarda mattinata a Villamassargia per il crollo di un ponteggio nella centrale via Eleonora d’Arborea. Il fortissimo rumore è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza. Solo per un caso, in quel momento, non c’era nessun passante e nessun automobilista. A darne notizia è la sindaca Debora Porrà: “A causa della caduta di un ponteggio la viabilità sarà limitata fino alla fine delle operazioni di sgombero e alla messa in sicurezza. Per fortuna non si registra nessun danno a persone”.