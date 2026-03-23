Paura nella mattinata di sabato in via delle Serre, dove un’anziana di 80 anni è stata trovata priva di sensi sull’asfalto, in piena carreggiata, e salvata poco prima di essere investita. A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento della polizia locale, che ha messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, si sono imbattuti nella donna distesa a terra, immobile e in una posizione particolarmente pericolosa per la circolazione. Immediata la reazione: la pattuglia ha bloccato il traffico e protetto la zona per evitare il rischio di investimento, allertando contestualmente il 118.

Nel frattempo, i poliziotti sono intervenuti direttamente sulla donna, che presentava ferite al volto e una significativa perdita di sangue, verosimilmente causate dalla caduta. In attesa dei sanitari, hanno prestato assistenza riuscendo a contenere l’emorragia e a monitorarne le condizioni.

All’arrivo dell’ambulanza, la paziente è stata presa in carico dal personale medico e, dopo aver ripreso conoscenza, trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero apparse da subito critiche.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza degli interventi tempestivi sul territorio, con un’azione coordinata che ha evitato conseguenze ben più gravi in una situazione ad alto rischio.