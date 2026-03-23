Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 2 4 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mar e mos so. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderat i per tutto il giorno e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Nord- Nordov est. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 5 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un martedì in prevalenza seren o, senza piogge, con venti moderat i e temperature ch e raggiungeranno massime di 1 9 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba