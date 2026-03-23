Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 24 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per tutto il giorno e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 5°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 4°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un martedì in prevalenza sereno, senza piogge, con venti moderati e temperature che raggiungeranno massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornataa e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba